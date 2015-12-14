Булыкин: «На Евро-2016 сложно кого-то назвать аутсайдером»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин считает, что на Евро-2016 побед можно ждать от кого угодно.

«С нашей сборной вообще расслабляться нельзя, мы это знаем. У нас бывали и легкие, и сильные группы, но игра национальной команды всегда была непредсказуемой. На последнем чемпионате мира мы также вроде попали в хорошую группу, из которой в итоге не вышли. Поэтому я бы не стал рассуждать, удобная ли у нас группа, а просто надеялся бы на свои силы и сосредоточился бы на том, сможет ли сборная России показать свои силы.



В последнее время мы видим, что отечественная дружина может обыгрывать сильных соперников, играя в привлекательный футбол. Будем надеяться, что эта история повторится и на Евро во Франции.

Сложно здесь кого-то конкретно назвать аутсайдером, даже сборная Албании вышла на чемпионат Европы, т.е. сейчас все умеют играть. В кубковых соревнованиях любая сборная может преподнести сюрприз и стать фаворитом, тогда как фаворит резко может стать аутсайдером», – сказал Булыкин.