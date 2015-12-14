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    • Зырянов: «Говорили, что интересно было бы проверить силы России на фоне топ-сборных. Мне кажется, не нужно!»

    Зырянов: «Говорили, что интересно было бы проверить силы России на фоне топ-сборных. Мне кажется, не нужно!»

    Бывший полузащитник сборной России Константин Зырянов считает, что России повезло разминуться с топ-сборными на Евро-2016.

    «Хорошо, что разминулись с фаворитами, – Германией, Испанией, Францией. Перед жеребьевкой слышал разговоры, дескать, чем сильнее будет группа у России, тем интереснее, надо проверить свои силы на фоне топ-сборных. А мне кажется – не нужно проверять!

    Лучше играть с командами, равными по классу. Больше шансов победить. К примеру, англичане на таких турнирах давно не блещут. С ними будет полегче, чем с немцами или испанцами. Думаю, в нашей группе все команды довольны жребием. Но особенно англичане. Наверняка сразу на радостях отправились в паб», – считает Зырянов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.12.2015 09:12
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    Комментарии (2)
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    Дима1960
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    Разумные мысли.
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