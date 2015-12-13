Бубнов: «Франция и Португалия должны без проблем выйти в плей-офф Евро»

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказал свое мнение относительно расклада сил на групповой стадии чемпионата Европы 2016-го года.

«На мой взгляд, по степени сложности образовавшиеся квартеты можно поделить на три категории. Проходными для лидеров должны стать группы A (Франция, Румыния, Албания, Швейцария) и F (Португалия, Исландия, Австрия, Венгрия). Франция с Португалией и без упрощенной формулы выхода в плей-офф не должны столкнуться с большими трудностями. Правда, португальцам досталась темная лошадка в лице Австрии, которая классно выглядела в квалификации и способна преподнести сюрприз в финальной части.

Группы B (Англия, Россия, Уэльс, Словакия) и C (Германия, Украина, Польша, Северная Ирландия) вышли плотными и, скажем так, средними на общем фоне. Последнюю поставил бы в иерархии чуть выше, так как в ней присутствует сборная Германии – один из главных фаворитов турнира.

Под категорию «группа смерти» попадают квартеты D (Испания, Чехия, Турция, Хорватия) и Е (Бельгия, Италия, Ирландия, Швеция). Здесь соперничество будет сверхнапряженным, и каждый из участников вправе претендовать на 1/8 финала. Если все же делать выбор, то назвал бы самым сильным состав квартета D. Испания – топ-команда, априори высоки акции Хорватии, традиционно сильная на континентальных первенствах Чехия с блеском прошла отбор, Турция, провалившись на старте, резко прибавила, продемонстрировав истинные возможности», – сказал Бубнов.