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    • У сборной России накануне Евро-2016 намечен сбор в Швейцарии или Австрии.

    У сборной России накануне Евро-2016 намечен сбор в Швейцарии или Австрии.

    Австрия или Швейцария станут местом проведения подготовительного сбора российской команды в преддверии чемпионата Европы 2016-го года. По предварительной информации сбор пройдет с 25-го мая по пятое июня. Точное место проведения станет известно позднее. По всей видимости, товарищеские игры сборная России проведет первого и пятого июня, и сразу после них отбудет во Францию. Согласно правилам УЕФА, команды-участницы обязаны прибыть в страну, принимающую Евро-2016, как минимум за пять дней до своего первого поединка, который наша команда проведет 11-го июня со сборной Англии.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.12.2015 19:47
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