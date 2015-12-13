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    • Алдонин: «Сборная России может выйти из группы на Евро-2016 с первого места»

    Алдонин: «Сборная России может выйти из группы на Евро-2016 с первого места»

    Бывший капитан сборной России Евгений Алдонин поделился мнением о соперниках команды на групповом этапе Евро-2016.

    «Нам попалась неплохая группа, очень ровная. Фаворит — Англия, но шансы на выход в плей-офф есть, теоретически, даже с первого места. Только легкой прогулкой это не будет. Две британские сборные и силовая команда Словакии – это упорные соперники. В группе нет команд, которые невозможно обыграть и хорошо, что не попали на Германию или Испанию.

    Другое дело, что в целом на турнире нет слабых сборных. Нужно никого бояться, и нельзя кого-то недооценивать. Необходимо подойти к турниру в очень хорошей форме, и как минимум выходить из группы», — сказал Алдонин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    13.12.2015 19:29
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    Комментарии (3)
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    grand-igor
    1450031405
    да хоть с 3
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    Вомбат
    1450033817
    Сказал столько слов и никакой мысли не выразил. Чего же тогда не закончил фразу - "но шансы на невыход тоже есть, теоретически, с последнего места".
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    ologreds
    1694996602
    numo451850
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