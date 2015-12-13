Алдонин: «Сборная России может выйти из группы на Евро-2016 с первого места»

Бывший капитан сборной России Евгений Алдонин поделился мнением о соперниках команды на групповом этапе Евро-2016.



«Нам попалась неплохая группа, очень ровная. Фаворит — Англия, но шансы на выход в плей-офф есть, теоретически, даже с первого места. Только легкой прогулкой это не будет. Две британские сборные и силовая команда Словакии – это упорные соперники. В группе нет команд, которые невозможно обыграть и хорошо, что не попали на Германию или Испанию.



Другое дело, что в целом на турнире нет слабых сборных. Нужно никого бояться, и нельзя кого-то недооценивать. Необходимо подойти к турниру в очень хорошей форме, и как минимум выходить из группы», — сказал Алдонин.