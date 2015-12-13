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    • Слуцкий: «Я представляю, как готовить сборную к Евро, и не вижу сложностей»

    Слуцкий: «Я представляю, как готовить сборную к Евро, и не вижу сложностей»

    Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий рассказал о планах провести 10-дневный зарубежный тренировочный сбор национальной команды перед чемпионатом Европы по футболу 2016 года.

    «Проведение сбора за границей связано с тем, чтобы ничто не отвлекало сборную. Чтобы туда не приезжали друзья, знакомые, родственники и так далее. В этом году времени на подготовку значительно меньше, чем было перед предыдущими крупными турнирами. Получается, что сбор будет всего лишь 10-дневным. В связи с этим принято решение, что мы будем готовиться в достаточно закрытом режиме. И за рубежом сделать это несколько проще. Плюс есть договоренность сыграть с итальянцами. Матч может состояться или в Италии, или на нейтральном поле – ситуация уточняется. Будет еще один контрольный матч, поэтому нам нужно минимизировать количество перелетов.

    Я представляю, как готовить сборную к Евро. Я не вижу никаких методических сложностей. Ни с кем дополнительно консультироваться не планирую. На что способна наша команда на Евро? Понятно, что задача-минимум – выйти из группы. А вот на что мы способны максимально – пока сказать сложно», – заявил Слуцкий.

    Источник: ТАСС

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    13.12.2015 14:27
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    Комментарии (8)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    allexxx
    1450019603
    главное чтобы не получилось как с цска в последнее время
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    Jakson Soccer
    1450026010
    Готовь Сборную как нужно и как правильнее, а там мы уже во Франции посмотрим что у тебя получилось и был ли ты прав с подготовкой.
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    BorisoW
    1450028277
    Главное побольше и почаще кабаки посещать,ну и кальян,само сабой.......
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    alex1951
    1450033002
    Слуцкий провала на ЕВРО тебе не простят! Думай лучше,научи пацанов держать темп все 90 минут... И чтобы в сборной не было неприкасаемых,типа звезд,звездочек,звездинок - иначе жди повтора ЕВРО 2012 и ЧМ2014!
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    Вомбат
    1450033387
    "Управление Фабио Капелло пагубно сказалось на уровне этой команды и она уже не так сильна как была 3-4 года назад". Это слова из интервью ГТ валлийцев, в котором он предрек нашей команде последнее место в группе. Причем без вариантов.
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    ologreds
    1694996603
    numo451816
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