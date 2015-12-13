Слуцкий: «Я представляю, как готовить сборную к Евро, и не вижу сложностей»

Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий рассказал о планах провести 10-дневный зарубежный тренировочный сбор национальной команды перед чемпионатом Европы по футболу 2016 года.

«Проведение сбора за границей связано с тем, чтобы ничто не отвлекало сборную. Чтобы туда не приезжали друзья, знакомые, родственники и так далее. В этом году времени на подготовку значительно меньше, чем было перед предыдущими крупными турнирами. Получается, что сбор будет всего лишь 10-дневным. В связи с этим принято решение, что мы будем готовиться в достаточно закрытом режиме. И за рубежом сделать это несколько проще. Плюс есть договоренность сыграть с итальянцами. Матч может состояться или в Италии, или на нейтральном поле – ситуация уточняется. Будет еще один контрольный матч, поэтому нам нужно минимизировать количество перелетов.

Я представляю, как готовить сборную к Евро. Я не вижу никаких методических сложностей. Ни с кем дополнительно консультироваться не планирую. На что способна наша команда на Евро? Понятно, что задача-минимум – выйти из группы. А вот на что мы способны максимально – пока сказать сложно», – заявил Слуцкий.