Слуцкий: «Не будем закрывать сборную от журналистов и общественности во время Евро-2016»

Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий рассказал о выборе базы национальной командой для размещения и тренировок во время Евро-2016 во Франции. Также наставник отметил, что сборная будет закрыта от журналистов только в предыгровые дни.

«У нас есть два варианта, нам осталось просто определиться. Это базы в пригородах Парижа. Тулуза не рассматривается.

Идеальная база – это тихое, уединенное место с хорошо развитой инфраструктурой, отличным тренажерным залом, восстановительным центром и полями идеального качества. По возможности – проживание без кого-либо еще в отеле, чтобы никто не отвлекал.

Будет ли сборная полностью закрыта от журналистов и общественности во время турнира? Если это касается предыгрового дня – то да, а в целом – то, конечно, нет», – заявил Слуцкий.