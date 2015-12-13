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    «Валенсия» пыталась пригласить Гиггза

    Испанская «Валенсия», прежде чем подписать контракт с новым главным тренером команды Гарри Невиллом, пыталась пригласить на пост наставника Райана Гиггза, который сейчас выполняет функции помощника главного тренера в «Манчестер Юнайтед».

    Отмечается, что Гиггза, как и Невилла с владельцем испанского клуба Питером Лимом связывают несколько совместных бизнес проектов, в том числе клуб «Сэлфорд Сити», выступающий в одной из низших лиг Англии. И, как сообщает источник, именно валлиец рассматривался Лимом в качестве приоритетного варианта на пост наставника «Валенсии». Невилл же был назначен после отказа Гиггза возглавить «летучих мышей».

    Источник: Goal.com

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    13.12.2015 13:19
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