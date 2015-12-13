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    Дзюба: «Важно почувствовать запах пролитой крови»

    Нападающий сборной России Артем Дзюба после жеребьевки группового этапа Евро-2016 заявил, что с нетерпением ждет матча против Англии.

    – Главное пока ожидание – это игра с англичанами, конечно. Очень жду этой битвы, хочется сразиться с ними. Мне нравится Англия как страна, нравится их лига, – в общем, все круто!

    –​ Кого выделите в составе англичан?

    – Джо Харт – один из любимых моих вратарей. Забить ему дорогого стоит. Но сейчас самое главное для нас – избежать травм, всяких других проблем и хорошо подойти к Евро-2016. А там уже поборемся.

    Кого считаете лидером сборной Англии?

    – Все-таки Уэйн Руни. Мне очень нравится Тео Уолкотт – он очень опасен, но сейчас его замучили травмы.

    По тому, с кем играть по порядку в группе – важно, что начинаем с англичанами?

    – Возможно, это и хорошо. Чтобы не вкатываться в турнир, а сразу побиться с фаворитом, постараться отнять у него очки. Важно почувствовать запах Евро, запах пролитой крови – все очень непросто, надо с первых секунд вырывать свое. Очень хорошо психологически встретиться с фаворитом группы, а дальше будет чуть проще. Мы уже поймем сразу и свое состояние, и уровень группы. Самое страшное в группе после Англии, может, будет уже и позади.

    Источник: «Советский спорт»

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    13.12.2015 10:23
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    Комментарии (3)
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    Beim
    1450010023
    ой не могу!тт запах крови ну дзюбрагимович! он своими постоянными падениями в штрафной площадке, разве что вкус газона может попробовать
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    ologreds
    1694996605
    numo451799
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