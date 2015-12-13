Дзюба: «Важно почувствовать запах пролитой крови»

Нападающий сборной России Артем Дзюба после жеребьевки группового этапа Евро-2016 заявил, что с нетерпением ждет матча против Англии.

– Главное пока ожидание – это игра с англичанами, конечно. Очень жду этой битвы, хочется сразиться с ними. Мне нравится Англия как страна, нравится их лига, – в общем, все круто!

–​ Кого выделите в составе англичан?

– Джо Харт – один из любимых моих вратарей. Забить ему дорогого стоит. Но сейчас самое главное для нас – избежать травм, всяких других проблем и хорошо подойти к Евро-2016. А там уже поборемся.

– Кого считаете лидером сборной Англии?

– Все-таки Уэйн Руни. Мне очень нравится Тео Уолкотт – он очень опасен, но сейчас его замучили травмы.

– По тому, с кем играть по порядку в группе – важно, что начинаем с англичанами?

– Возможно, это и хорошо. Чтобы не вкатываться в турнир, а сразу побиться с фаворитом, постараться отнять у него очки. Важно почувствовать запах Евро, запах пролитой крови – все очень непросто, надо с первых секунд вырывать свое. Очень хорошо психологически встретиться с фаворитом группы, а дальше будет чуть проще. Мы уже поймем сразу и свое состояние, и уровень группы. Самое страшное в группе после Англии, может, будет уже и позади.