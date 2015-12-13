Прядкин: «Соперниками сборной России должны быть сильные команды»

Президент РФПЛ Сергей Прядкин после жеребьевки группового этапа Евро-2016 отметил, что состав всех квартетов получился достаточно ровным. Также Прядкин рассказал, что в плане подготовки к летнему турниру у сборной России нет настроя проводить товарищеские матчи со слабыми соперниками.

«Все группы ровные, и Слуцкий придерживается такого же мнения, что на чемпионат Европы попадают команды непростые, все с определенными целями, плюс денежный бонус увеличился, так что предстоит очень интересный чемпионат. У меня здесь много друзей сербов и хорватов, которых я давно знаю, и есть мнение, что наша команда очень сильная и опытная, и никто нас мальчиками для битья не считает.

Не нужно забывать, что для ряда игроков это последний чемпионат Европы. Дай бог, чтобы кто-то из наших ветеранов дошел до домашнего чемпионата мира, но для многих это будет завершающий большой турнир в карьере, так что все будут настроены очень решительно.

У тренерского штаба нет настроя проводить товарищеские игры со слабыми соперниками, это должны быть сильные команды, у каждого тренера свой подход, но у нас не хотят иметь дело со слабыми соперниками», – заявил Прядкин.