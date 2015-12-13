Прядкин: «Пожелание тренерского штаба сборной – комфортная, тихая база»

Президент РФПЛ Сергей Прядкин заявил, что тренерский штаб сборной России пожелал иметь тихую базу на время проведения финальной части Евро-2016.

«Пожелание тренерского штаба сборной – чтобы была комфортная, тихая обстановка, чтобы можно было сосредоточиться на подготовке к матчам. Слуцкий вместе с менеджерами посетит выбранные базы. Теперь предстоит определить окончательное место базы, учитывая пожелания тренера, а окончательное решение примет президент РФС, которому мы обо всем доложим в понедельник-вторник.

Также немаловажным будет и вопрос логистики, подлета-отлета, Леонид Викторович тоже большое внимание этому уделил. Могу сказать, что он задал вопрос с точки зрения того, есть ли прямые рейсы до Марселя, Лилля и Тулузы (где пройдут матчи сборной России), что говорит о том, что он думает о болельщиках, которые собираются посетить чемпионат Европы», – рассказал Прядкин.