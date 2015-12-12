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    Гусев: «России не нужны в соперники команды ниже классом»

    Бывший футболист сборной России Ролан Гусев считает, что выступление нашей национальной команды на Евро-2016 будет зависеть не только от жеребьевки, но и от состояния соперников.

    «Со всеми, кто отобрался на чемпионат Европы, легко не будет. Есть топовые сборные, есть пониже классом. Вы же помните, какая группа у нас была на чемпионате мира и чем все это закончилось. Поэтому не стоит говорить о том, чтобы сейчас нашими соперниками стали венгры, албанцы или другие команды не из числа фаворитов. Неизвестно, что будет лучше. От России можно ждать чего угодно. Многое ведь будет зависеть не только от жеребьевки, но и от состояния команд на самом турнире», – отметил Гусев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.12.2015 17:11
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    Комментарии (4)
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    vasian88
    1449929891
    вот это он правильно сказал
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    Лыков
    1449930555
    Францию бы нам
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    Аскорбин
    1449939059
    Гусь тот еще знаток
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    ologreds
    1694996609
    numo451722
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