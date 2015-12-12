Гусев: «России не нужны в соперники команды ниже классом»

Бывший футболист сборной России Ролан Гусев считает, что выступление нашей национальной команды на Евро-2016 будет зависеть не только от жеребьевки, но и от состояния соперников.

«Со всеми, кто отобрался на чемпионат Европы, легко не будет. Есть топовые сборные, есть пониже классом. Вы же помните, какая группа у нас была на чемпионате мира и чем все это закончилось. Поэтому не стоит говорить о том, чтобы сейчас нашими соперниками стали венгры, албанцы или другие команды не из числа фаворитов. Неизвестно, что будет лучше. От России можно ждать чего угодно. Многое ведь будет зависеть не только от жеребьевки, но и от состояния команд на самом турнире», – отметил Гусев.