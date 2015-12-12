Прядкин: «Для размещения сборной России на Евро-2016 определены три базы»

Президент РФПЛ Сергей Прядкин заявил, что на ближайшем исполкоме РФС может быть решен вопрос размещения сборной России во время Евро-2016.

«У нас уже делегации выезжали, просмотрено более десятка баз, определены три основные, где мы хотели бы базироваться. Сегодня пройдет жеребьевка, завтра будут просмотры, Слуцкий свою оценку даст, и окончательное решение будет принято уже в Москве президентом РФС совместно с тренерским штабом.

У нас 17 декабря исполком РФС, возможно, там Мутко примет решение, постараемся ему обо всем доложить к этому времени, у нас еще есть время, думаю, до Нового года решение будет принято», – рассказал Прядкин.