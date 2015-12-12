Колосков: «Кроме Германии и Испании, России все соперники по зубам»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в преддверии жеребьевки основного турнира Евро-2016 заявил, что сборную России устроит любой соперник, кроме команд Испании и Германии.

«Сборную России устроит любой соперник, кроме Германии и Испании. Германия – чемпион мира, Испания – чемпион Европы, на сегодня это две лучшие команды в мире. Несмотря на слабое выступление испанцев на последнем мундиале, за них играют выдающиеся футболисты. Не стоит об этом забывать, они способны собраться в любой ситуации.

Все остальные соперники по зубам сборной России. Также немаловажный фактор – готовность нашей команды. Если уровень подготовки будет такой же, как на Евро-2008, Россия будет иметь все шансы на выход из группы», – рассказал Колосков.