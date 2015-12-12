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    • Колосков: «Кроме Германии и Испании, России все соперники по зубам»

    Колосков: «Кроме Германии и Испании, России все соперники по зубам»

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в преддверии жеребьевки основного турнира Евро-2016 заявил, что сборную России устроит любой соперник, кроме команд Испании и Германии.

    «Сборную России устроит любой соперник, кроме Германии и Испании. Германия – чемпион мира, Испания – чемпион Европы, на сегодня это две лучшие команды в мире. Несмотря на слабое выступление испанцев на последнем мундиале, за них играют выдающиеся футболисты. Не стоит об этом забывать, они способны собраться в любой ситуации.

    Все остальные соперники по зубам сборной России. Также немаловажный фактор – готовность нашей команды. Если уровень подготовки будет такой же, как на Евро-2008, Россия будет иметь все шансы на выход из группы», – рассказал Колосков.

    Источник: Чемпионат.ком

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    12.12.2015 15:17
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    Комментарии (4)
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    джон базелон
    1449925543
    Хахахахахахахахахаха!!Идиот.
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    Aza23becks
    1449927349
    )))))))))))))))))))))
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    thorgrimm
    1449932520
    Кроме Испании и Германии, России все дадут по зубам. Этим калекам кого не дай все равно проипут
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    ologreds
    1694996611
    numo451709
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