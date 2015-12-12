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    • Мостовой о жеребьевке Евро-2016: «В 2002 году тоже хотели соперников полегче»

    Мостовой о жеребьевке Евро-2016: «В 2002 году тоже хотели соперников полегче»

    Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал слова главного тренера сборной России Леонида Слуцкого о том, что хочет тот хочет при жеребьевке Евро-2016 получить в группу соперников полегче.

    «Леонид Слуцкий хочет группу легче на Евро? А что это он хочет легче? Чтобы команда вышла из группы? То есть из сложной группы не получится выйти? Это уже отговорки пошли. Чаще всего об этом не говорят, а у нас можно. Понятно, что все хотят соперников послабее, но обычно это мнение оставляют при себе. И у нас если команда побеждает, то все ее восхваляют, если проигрывает, то критикуют. Вот обыграли Португалию, начали сразу хвалить, проиграли Хорватии – замолчали. Кстати, перед чемпионатом мира в 2002 году говорили то же самое, мол, надо соперников полегче. А после жеребьевки сказали: «Как хорошо, какая хорошая группа нам попалась». А что было в итоге, все знаем», – сказал Мостовой.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    12.12.2015 07:28
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