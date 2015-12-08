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    • Аллегри: «Хотим избежать встречи с «Барселоной» и «Реалом» в 1/8 финала»

    Аллегри: «Хотим избежать встречи с «Барселоной» и «Реалом» в 1/8 финала»

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал о подготовке к матчу шестого тура Лиги чемпионов против «Севильи».

    «У нас много травмированных игроков, поэтому не приходится особенно размышлять над тем, кого поставить в стартовый состав. При выборе основы я не буду учитывать игру против «Фиорентины». Мы хотим занять в группе первое место, чтобы избежать встречи с «Барселоной» или «Реалом» в 1/8 финала. Нам важно завтра добиться положительного результата. Я полностью уверен в Пауло Дибале, он может стать одним из лучших в мире», – говорит Аллегри.

    Также наставник отметил прогресс своей команды.

    «У нас была очень тяжелая группа, и я хотел бы поздравить своих футболистов с хорошей игрой. Мы значительно прибавили как команда, да и в плане индивидуальной игры нам есть чем похвастать. У нас отличное сочетание молодости и опыта. Важно закончить групповой этап без поражений».

    Матч «Севилья» – "Ювентус" состоится во вторник 8 декабря. Начало – в 22.45.

    Источник: УЕФА

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    08.12.2015 01:28
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