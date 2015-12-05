Игнатьев: «Российским игрокам не хватает мастерства, уверенности и амбиций»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев отметил, почему российские футболисты не играют в Европе, а также рассказал, как национальная команда должна готовиться к домашнему чемпионату мира.

– Почему же сейчас в топ-чемпионатах не выступает ни один российский игрок – за исключением Черышева, который родился и вырос в Испании.

– Не хватает мастерства, уверенности, амбиций. Разговаривал с одним агентом. Он считает, что в 90-е годы главным стимулом отъезда за рубеж были доллары. Теперь же валюту платят и дома, причем больше, чем за границей. Важно и то, что в родном клубе ведущим игрокам всегда гарантировано место в основе, а в зарубежных командах за него надо бороться.

– Как сборной надо готовиться к домашнему чемпионату, ведь биться в отборочных не надо?

– Через товарищеские встречи. Есть предварительный календарь таких игр. Пусть на недавние матчи с Португалией и Хорватией соперники не прибыли основными составами, оставив дома ведущих игроков – Роналду, Данни, Модрича. Но игроки и тренеры надолго запомнят эти игры, будут их анализировать. Я, например, первый матч в качестве главного тренера сборной России провел в 1997 году в Москве с бразильцами. Сыграли 2:2. Оба мяча нам забил Роналдо. Разве такую игру забудешь?