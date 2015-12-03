Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЦСКА - Спартак Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    • Главная
    • Новости
    • В заявке «Реала» на матч с «Кадисом» был еще один футболист, который не имел права выходить на поле

    В заявке «Реала» на матч с «Кадисом» был еще один футболист, который не имел права выходить на поле

    В заявке мадридского «Реала» на игру 1/16 финала Кубка Испании против «Кадиса», помимо полузащитника Дениса Черышева, был еще один футболист, который не имел права появляться во встрече. 18-летний нападающий «сливочных» Борха Майорал, согласно регламенту, также не должен был принимать участие в матче, так как в прошлом сезоне получил красную карточку в финале Кубка Испании среди юношей, сообщает Canal+.

    Стоит отметить, что юный форвард «Реала» на поле так и не вышел, проведя всю игру на скамейке запасных. Денис Черышев сыграл первый тайм и отметился забитым голом. Игра закончилась победой мадридцев со счетом (3:1).

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.12.2015 13:14
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ologreds
    1694996669
    numo450753
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+