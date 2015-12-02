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    • МВД Франции запретило болельщикам «Рубина» посетить матч против «Бордо»

    МВД Франции запретило болельщикам «Рубина» посетить матч против «Бордо»

    Болельщики «Рубина» не смогут посетить выездной матч группового этапа Лиги Европы с «Бордо».

    «Мы прилагаем к данному письму указ министерства внутренних дел, запрещающий болельщикам команды ФК „Рубин“ перемещение между любыми пограничными пунктами Франции (аэропорт, жд, дорожная граница) и коммуной Бордо. Статья L. 332-16-1 спортивного кодекса, выходящая из статьи 60 закона № 2011-267 от 14 марта 2011 об обеспечении внутренней безопасности, позволяет МВД запрещать индивидуальное или коллективное перемещение людей, являющихся болельщиками или ведущими себя как таковые, и присутствие которых может принести значительный ущерб общественному порядку.

    Люди, которые не будут соблюдать этот запрет, будут подвергнуты лишению свободы сроком шесть месяцев и штрафу 30 000 евро. Кроме того, они будут подвергнуты полному запрету на посещение стадиона сроком на один год, если не будет принято какого-либо иного мотивированного решения. Так как болельщики обычно приезжают накануне матча, запрет вступает в силу 9 декабря в полдень и истекает 10 декабря в полночь», - приводит пресс-служба казанского клуба выдержку из МВД Франции на имя президента «Рубина».

    Источник: ФК «Рубин»

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    02.12.2015 16:19
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    Комментарии (21)
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    Писюнг
    1449067775
    Татары - мусульмане. Видимо боятся, что вместе с болельщиками какие-нибудь самовзрывающиеся идиоты приедут. Они теперь этого как огня боятся
    Ответить
    15426378s
    1449069988
    нет нет, я то уж точно не буду там присутствовать.
    Ответить
    вован1409
    1449071338
    Мой товарищ купил уже билет во Францию на этот матч и что теперь делать? Вопрос к президенту РФПЛ.Посмотреть Париж можно в любое время года но только не зимой
    Ответить
    Шиина Маюри
    1449071892
    Фиг знает. Лучше было бы вообще перенести матч в другой регион и все. К чему это — непонятно.
    Ответить
    z89
    1449073250
    Надеюсь, за такую несправедливость Рубин забьет 3 меча и продолжит выступление в Лиге Европы.
    Ответить
    alp
    1449083274
    евробеспредел че... Рубин обязан вынести Бордо
    Ответить
    BAIv
    1449095839
    европид.расы, переносите игру или технарь, они из любого говна по максимуму беспределят полу-цыгане полу-арабы
    Ответить
    amg063
    1449124944
    можно закосить под болельщиков бордо
    Ответить
    Платунишка
    1449335641
    Ну и давайте ответку делать. Не пускать болельщиков других команд на матчи у нас. Око за око, так сказать.
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    ologreds
    1694996675
    numo450667
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