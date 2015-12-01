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    Клопп: «Джеррард не сыграет с «Саутгемптоном»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в шутливой форме прокомментировал визит бывшего игрока мерсисайдцев Стивена Джеррарда в расположение команды. Напомним, Джеррард сейчас выступает за "Лос-Анджелес Гэлакси" и вернулся в «Ливерпуль» для поддержания формы после окончания сезона МЛС.

    «Он не сыграет с «Саутгемптоном», но он в хорошей форме. Когда Стиви пришел к нам в раздевалку перед тренировкой, я сказал команде, что это нормально и так должно быть всегда. Если ты Стивен Джеррард, то все двери в «Ливерпуле» для тебя должны быть открыты. На сегодняшний день так оно и есть», – говорит Клопп.

    По словам наставника, игроки с радостью восприняли приезд Джеррарда.

    «У всех на лицах появились улыбки, когда они увидели Стиви. Хорошо, что он здесь. Надеюсь, мы поможем ему, а он – нам. Это круто».

    Источник: ФК «Ливерпуль»

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    01.12.2015 21:22
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    Комментарии (2)
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    Динамо Тбилиси 81
    1449054622
    S.G. заслужил доброго приема!!!!!!!!!!!!!!
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    ologreds
    1694996680
    numo450594
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