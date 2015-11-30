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    Непомнящий: «Победа «Тосно» справедлива»

    Главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий признал, что «Тосно» заслуженно завоевало победу над его командой в матче 24 тура ФНЛ.

    «Должен признать, победа «Тосно» справедлива. Если говорить о причинах: случилось так, что мы недосчитались целого ряда игроков на важных позициях, плюс сделали три вынужденные замены по ходу матча. С одной стороны, этим сломали игру, с другой, «Тосно» было заряжено лучше нас. Мы проиграли по игре, настрою. Еще одна причина – слишком много эмоций потратили в матче с «Арсеналом». Не смогли эмоционально подготовиться». – сказал Непомнящий.

    Источник: Официальный сайт ФНЛ

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    30.11.2015 08:07
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