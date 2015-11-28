Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Газинский: «Интересно играть с топ-командами, но хочется пройти дальше»

    Полузащитник "Краснодара" Юрий Газинский рассказал, кого хотел бы видеть в соперниках "быков" в плей-офф Лиги Европы.

    С кем хотели бы сыграть в плей-офф?

    – Кто попадется с тем и будем играть. На каждого соперника нужно настраиваться. Интересно сыграть с командами высокими уровня, но хочется пройти дальше и соперника послабее.

    Какие шансы у "Краснодара" пройти дальше? Сергей Силкин сказал, что дальше не пройдете.

    – Ну... Будет день – будет пища. Нужно посмотреть соперника, а потом готовиться. Кононов расскажет, как нужно будет играть.

    Источник: Rusfootball.info

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    28.11.2015 15:32
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +119

      Дима1960 28 ноября 2015, 23:50

      Побед.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11