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  • Экс-президент «Локомотива»: «Якунин сказал, что выгонит меня с работы, если я подам жалобу на «Зенит»

Экс-президент «Локомотива»: «Якунин сказал, что выгонит меня с работы, если я подам жалобу на «Зенит»

28 ноября 2015, 11:46
16

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов заявил, что глава «РЖД» Владимир Якунин запретил ему подавать жалобу на «Зенит» в швейцарский суд из-за лишнего легионера на поле.

«Закон был полностью на нашей стороне. В регламенте четко написано: если вышел на поле лишний легионер, команда наказывается техническим поражением. «Зенит» отделался штрафом, я стал готовить документы для апелляции в швейцарский суд, и мне позвонил Якунин. Сказал, что скандал в российском футболе не нужен. Я объяснил, что скандала нет: закон полностью на стороне «Локомотива». Владимир Иванович ничего не запрещал, напоследок сказал: «Ну ты подумай».
Я продолжил заниматься этим делом. Вскоре опять звонок, уже обеспокоенный. Отвечаю: «Так вы же просили подумать. Я и подумал – мы все правильно делаем». В тот раз Якунин тоже больше ничего не сказал. А когда мы документы уже собирались отправлять в Лозанну, Якунин позвонил опять и уже в другой тональности. Сказал: или я закрываю вопрос, или он меня выгоняет с работы», — заявил Наумов.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Россия Локомотив
Комментарии (16)
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zagrizlik
1448700643
Типа новость? Вся страна такая...
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Red-White Sakhalin
1448700680
Вот пожалуйста и правда про наш футбол..
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астраханец
1448704961
Неудивительно
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андрей андреев
1448706500
Теперь вот и Якунина выгнали....А голубой клуб наказать надо... Только как? Он же голубой,ему пофиг))))
Ответить
RUSARM
1448707045
Правда,рано или поздно вылазиет!!!
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CSKA-39-
1448707064
Копец! Зенит лоббируют даже руководство конкурентов! Это Миллер все купил!
Ответить
BAIv
1448711108
хочет напомнить о себе, так беги в канаду и пиши что у нас все наркоманы и тебя заставляли всех кормить, может опять при работе будешь хлебной работе за океаном
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alp
1448714811
Зенит настолько крут, что любая шавка пытается хоть как то погреться в лучах славы клуба из Санкт-Петербурга. Наумов не оказался исключением ))
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somn
1448715329
В чём Наумов признаётся? В собственной трусости?
Ответить
zenitforever2015
1448718551
Ну и трепло ты, Наумов!
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