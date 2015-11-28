Экс-президент «Локомотива»: «Якунин сказал, что выгонит меня с работы, если я подам жалобу на «Зенит»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов заявил, что глава «РЖД» Владимир Якунин запретил ему подавать жалобу на «Зенит» в швейцарский суд из-за лишнего легионера на поле.

«Закон был полностью на нашей стороне. В регламенте четко написано: если вышел на поле лишний легионер, команда наказывается техническим поражением. «Зенит» отделался штрафом, я стал готовить документы для апелляции в швейцарский суд, и мне позвонил Якунин. Сказал, что скандал в российском футболе не нужен. Я объяснил, что скандала нет: закон полностью на стороне «Локомотива». Владимир Иванович ничего не запрещал, напоследок сказал: «Ну ты подумай».

Я продолжил заниматься этим делом. Вскоре опять звонок, уже обеспокоенный. Отвечаю: «Так вы же просили подумать. Я и подумал – мы все правильно делаем». В тот раз Якунин тоже больше ничего не сказал. А когда мы документы уже собирались отправлять в Лозанну, Якунин позвонил опять и уже в другой тональности. Сказал: или я закрываю вопрос, или он меня выгоняет с работы», — заявил Наумов.