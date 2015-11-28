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    Неймар сменит Роналду в качестве главного лица известного спортивного бренда

    Компания Nike, специализирующаяся на производстве спортивной обуви, намерена отказаться от услуг нападающего «Реала» Криштиану Роналду и сделать главным лицом своей новой рекламной кампании форварда «Барселоны» Неймара.

    Накануне чемпионата мира 2014 год Nike рассматривал возможность сотрудничества с Неймаром, однако тогда было решено заключить договор с Роналду как со звездой мирового масштаба.

    Как сообщает Marketing Deportivo, великолепная игра Неймара на старте этого сезона обратила на себя внимание руководства Nike, и именно бразилец станет главным лицом рекламной кампании бренда, приуроченной к Олимпийским играм в Рио-де-Жанейро 2016 года.

    Источник: Бомбардир.ру

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    28.11.2015 01:33
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +104

      Killofwrath 28 ноября 2015, 15:51

      уже роналду с рекламы выгоняют... через пару лет забудут что игрок такой был

      0
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      Рейтинг: +10

      Метель > Killofwrath 29 ноября 2015, 20:10

      Так думают те у которых в жилах место крови гной.

      0
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      Рейтинг: +22

      Igreks 28 ноября 2015, 13:23

      Олимпийские игри в РИО - это и есть весомый аргумент для такого решения!

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