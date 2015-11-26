Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Васин: «Надо реабилитироваться перед болельщиками – победить ПСВ»

    Защитник ЦСКА Виктор Васин, заменивший травмировавшегося Сергея Игнашевича во вчерашней игре Лиги чемпионов против «Вольфсбурга» (0:2) рассказал, чего не хватило армейцам для достижения положительного результат в матче.

    «В первом тайме строго сыграли в обороне. Может, чуть-чуть не получалось в атаке. Во втором тайме захватили инициативу, играли первым номером, были моменты. К сожалению, где-то не повезло. Не забили сами, и, как часто в футболе бывает, получили в ответ. На установке говорили о том, что надо действовать инициативно. Играли дома, перед нашими болельщиками. Хочется их поблагодарить: вечер холодного буднего дня, но пришел полный стадион. Поддержка ощущалась.

    Выход на замену не планировался, но и неожиданностью не стал. Я всегда готов выйти на замену. У Игнашевича случилась какая-то проблема, поэтому надо было просто выйти и играть.

    У нас все профессионалы, сами настраиваемся. Надо реабилитироваться перед болельщиками, победить ПСВ. Настроение будет боевое, в Голландию поедем за победой», – сказал Васин.

    Напомним, перед последним туром группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА с четырьмя очками располагается на последней строчке в турнирной таблицы, потеряв все шансы на выход в следующий этап соревнований. Победа в Голландии позволит красно-синим продолжить выступления в весенней части Лиги Европы.

    Источник: Sports.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.11.2015 16:18
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11