Лига чемпионов. «Шахтер» проиграл «Реалу», «ПСЖ» уничтожил «Мальме»

В матче пятого тура Лиги чемпионов «Шахтер» проиграл «Реалу» со счетом 3:4, уступая по ходу игры с разницей в четыре мяча. За мадридцев забивали сделавший дубль Криштиану Роналду, а также Лука Модрич и Даниэль Карвахаль. В составе «Шахтера» отличились Дентиньо и Тейшейра, на счету которого два гола.

В другой встрече этой группы «ПСЖ» разобрался с «Мальме» – 5:0.

Лига чемпионов. Группа A. 5-й тур

Шахтер (Украина) – Реал (Испания) – 3:4 (0:1)

Голы: 0:1 – Роналду, 18; 0:2 – Модрич, 50; 0:3 – Карвахаль, 52; 0:4 – Роналду, 70; 1:4 – Тейшейра (с пенальти), 78; 2:4 – Дентиньо, 83; 3:4 – Тейшейра, 89.

Мальме (Швеция) – ПСЖ (Франция) – 0:5 (0:2)

Голы: 0:1 – Рабьо, 3; 0:2 – Ди Мария, 14; 0:3 – Ибрагимович, 50; 0:4 – Ди Мария, 68; 0:5 – Моура, 82.

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