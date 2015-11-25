Аллегри: «Мы намерены играть в свой футбол»

Главный тренер «Ювентуса« Массимилиано Аллегри рассчитывает добиться победы над «Манчестер Сити» в матче Лиги чемпионов, чтобы не зависеть от результатов других команд.

«Нас ждет важная игра, которая может определить победителя группы. Перед нами стоит задача выиграть, ибо только такой результат гарантирует нам место в плей-офф. Если не победим, то будем зависеть от результата матча менхенгладбахской «Боруссии» и «Севильи». Мы намерены играть в свой футбол на протяжении всего матча, держа в уме, что нам противостоит один из сильнейших клубов Европы», – сказал Аллегри.

Напомним, что матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» – «Манчестер Сити» состоится в среду, 26 ноября, в 22:45 по московскому времени.