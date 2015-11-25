«Ювентус» – «Манчестер Сити». Смотреть онлайн

В матче пятого тура отборочного этапа Лиги чемпионов встретятся туринский «Ювентус» и английский «Манчестер Сити».

Напомним, что предыдущую встречу «Манчестер Сити» проиграл со счетом 1:2.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча «Ювентус» – «Манчестер Сити», выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало встречи – в 22:45.