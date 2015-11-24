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    Годин: «Суарес – лучшая «девятка» в мире»

    Защитник «Атлетико» Диего Годин заявил, что форвард "Барселоны" и по совместительству его партнер по сборной Луис Суарес, является абсолютно лучшим игроком в мире на своей позиции.

    «Суарес является лучшей "девяткой" в мировом футболе. В его арсенале имеется все, чем должен обладать нападающий. Накануне его перехода в «Барселону» я отмечал, что Луис украсит состав любого мирового гранда», – сказа Годин.

    Кроме того, по словам Година его кумиром был экс-игрок сборной Уругвая Энцо Франческоли.

    Источник: AS

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    24.11.2015 12:56
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +25

      Оззи 24 ноября 2015, 19:06

      Скорее всего так и есть!!!

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      Рейтинг: +399

      kella 24 ноября 2015, 17:35

      Трудно не согласиться!

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