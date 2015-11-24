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    Панченко: «Надо в любом случае побеждать, поэтому настрой у команды будет на 100%»

    Форвард ЦСКА Кирилл Панченко на пресс-конференции, посвященной матчу Лиги чемпионов с "Вольфсбургом", рассказал о подготовке к предстоящей игре, а также о том, с каким настроем армейцы выйдут на эту встречу.

    «По персоналиям выделять никого не буду. В первую очередь «Вольфсбург» силен командной игрой. Сегодня на теоретических занятиях мы досконально разберем соперника.

    Настрой у команды будет на 100%. Мы знаем, что эта игра значит. Надо в любом случае побеждать, поэтому настрой будет сумасшедшим», — заявил Панченко.

    Источник: Чемпионат.ком

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    24.11.2015 12:32
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