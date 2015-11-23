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    Нуну: «Мы готовы справиться и с климатом, и с «Зенитом»

    Главный тренер «Валенсии» Нуну Эспириту Санту рассказал о подготовке к матчу пятого тура Лиги чемпионов против «Зенита».

    «Мы видели очень много игр «Зенита». Из последних смотрели матчи против «Урала» и «Лиона». Мы хорошо знаем «Зенит», знаем их стиль и понимаем идею, которая лежит в основе их игры. Знаем, например, Хави Гарсию и Анюкова. Мы готовы к тому, что «Зенит» покажет завтра», – говорит Нуну.

    Также наставник прокомментировал кадровую ситуацию в команде.

    «Мы лишись нескольких важных футболистов, но имеем возможность закрыть эти бреши в составе. Против Халка нужны будут командные усилия, индивидуально эту проблему решить невозможно. Нам нужно будет действовать сбалансированно и организованно».

    По словам Нуну Эспириту Санту, «Валенсия» готова к суровому российскому климату.

    «Конечно, мы обсуждали погодные условия и уже почувствовали суровость климата. Мы готовы справиться и с ним, и с «Зенитом».

    Матч «Зенит» – «Валенсия» состоится во вторник 24 ноября. Начало – в 20.00.

    Источник: ФК «Зенит»

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    23.11.2015 19:42
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    Комментарии1
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      Рейтинг: -42

      Zenit_EKB_88 24 ноября 2015, 13:27

      Просрешь и яйки отморозишь))) НУНУ

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