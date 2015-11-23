В ДНР хотят создать свой «Шахтер»

Власти Донецкой Народной Республики планируют создать новый футбольный клуб «Шахтер». Об на открытии зимних соревнований чемпионата города по футболу заявил член комитета по бюджету, финансам и экономической политики Народного Совета ДНР Виктор Петрович.

Петрович добавил, что учредит новый «Шахтер» футбольный клуб «Оплот Донбасса».

«Со временем будет восстановлена команда «Шахтер». Мы понимаем, что тот «Шахтер», который играет на той стороне, никакого отношения к Донецку не имеет», – сказал Петрович.