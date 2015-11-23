Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

В ДНР хотят создать свой «Шахтер»

23 ноября 2015, 05:43
3

Власти Донецкой Народной Республики планируют создать новый футбольный клуб «Шахтер». Об на открытии зимних соревнований чемпионата города по футболу заявил член комитета по бюджету, финансам и экономической политики Народного Совета ДНР Виктор Петрович.

Петрович добавил, что учредит новый «Шахтер» футбольный клуб «Оплот Донбасса».

«Со временем будет восстановлена команда «Шахтер». Мы понимаем, что тот «Шахтер», который играет на той стороне, никакого отношения к Донецку не имеет», – сказал Петрович.

Источник: «Спорт уик-энд»
Украина
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Сармат Ростов
1448254992
Вот это правильно !!! Нынешний Шахтёр (или Шахтар) к Донецку не имеет никакого отношения.
Ответить
rjrf
1448270920
И пусть пылят с какой-нибудь Зарей Луганской через день. День пьют, день играют.
Ответить
Главные новости
«Положение тяжелое»: в «Локо» подтвердили финансовые проблемы
22:37
РПЛ. ЦСКА и «Ростов» обошлись без голов (0:0)
22:23
16
В «Локо» унизили Баринова: «Самый слабый в ЦСКА, что он такое?»
22:01
8
Галактионов едва не начал материться, комментируя старт сезона для «Локо»
21:27
4
33-летний Лукаку определился с новым клубом
21:11
Галактионов прокомментировал нулевую ничью «Локо» с «Акроном»
20:49
5
«ПСЖ» с Сафоновым сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» (1:1)
20:19
2
Соболев прокомментировал желание «Спартака» бороться с «Зенитом» за чемпионство
20:13
8
РПЛ. «Локомотив» не справился дома с аутсайдером «Акроном» (0:0)
19:56
32
ВидеоБлестящий сейв Сафонова в матче с «Манчестер Юнайтед»
19:10
7
Все новости
Все новости
Впечатления Сафонова от матча с «Манчестер Юнайтед»
22:31
Глушаков прокомментировал трансфер Дзюбы в «Спартак»
22:31
«Локомотив» на старте сезона описали одним прилагательным
21:40
Юран прокомментировал 3:0 «Урала» против «Уфы»
21:20
Талалаев назвал игрока-кормильца «Балтики»
21:04
Ещенко выявил положительные изменения в «Спартаке» при Карседо
20:54
Галактионов прокомментировал нулевую ничью «Локо» с «Акроном»
20:49
5
Интервью тренера «Акрона» после ничьей с «Локомотивом»
20:31
«ПСЖ» с Сафоновым сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» (1:1)
20:19
2
Соболев прокомментировал желание «Спартака» бороться с «Зенитом» за чемпионство
20:13
8
РПЛ. «Локомотив» не справился дома с аутсайдером «Акроном» (0:0)
19:56
32
Ожидания Карседо от матча с «Краснодаром»
19:52
Интервью тренера «Крыльев Советов» после поражения от «Балтики»
19:40
1
Фанаты «Локомотива» обратились к руководству клуба
19:30
5
Стали известны стартовые составы на матч ЦСКА – «Ростов»: 8 августа 2026
19:22
2
ВидеоБлестящий сейв Сафонова в матче с «Манчестер Юнайтед»
19:10
7
Заявление «Реала» в связи со смертью отца Месси
18:59
1
Талалаев прокомментировал победу «Балтики» над «Крыльями Советов»
18:47
3
Президентом ФИФА мог стать россиянин
18:34
7
ЭСК вынес вердикт по не назначенному в ворота «Спартака» пенальти в матче с «Ахматом»
18:09
21
ФотоУ игрока «Вердера» сняли колеса с машины
17:59
3
РПЛ. «Балтика» на выезде легко обыграла «Крылья Советов» (2:0)
17:34
13
Дзюба и Слуцкий прибыли на матч РПЛ
17:31
5
ВидеоОбзор матча «Крылья Советов» – «Балтика» голы и лучшие моменты (Видео)
17:31
1
В Турции дали подробную информацию о Батракове в «Галатасарае»
17:20
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+