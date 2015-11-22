«Лацио» – «Палермо». Смотреть онлайн

В 13 туре Серии А «Лацио» дома сыграет с «Палермо». Римляне в этом сезоне выдали не лучший старт и застряли в середине таблицы чемпионата. Для возвращения в группу лидеров «орлам» сегодня необходимо обыгрывать своих соперников, которых скорее можно причислить к группе аутсайдеров, чем записать в компанию к середнякам.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Начало встречи в 17:00 по московскому времени, не пропустите!