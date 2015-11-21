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    Старейший болельщик «Спартака» Фишер скончался в Копейске

    Старейший болельщик "Спартака" Отто Фишер скончался в Копейске на 103-м году жизни. По информации издания "Копейский рабочий", организм пожилого человека не смог восстановиться после проведенной под общим наркозом операции на руке, за которой последовал инсульт.

    Несмотря на то, что Фишер постоянно проживал в Челябинской области, время от времени он посещал домашние матчи московского "Спартака" и считался одним из талисманов команды.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.11.2015 12:28
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +9

      SeT88 21 ноября 2015, 17:41

      Самый старый болельщик и тот умер не дождавшись побед великого Спартака.Пусть земля будет пухом...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6867

      Антибиотик 21 ноября 2015, 17:05

      Мои соболезнования...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +84

      FANS86 21 ноября 2015, 13:36

      Жаль. Вечная память!!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +25

      Dongun 21 ноября 2015, 13:26

      "Умер дедушка"
      И посыпались лайки сотнями.
      Лицорука.

      -3
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      Рейтинг: +18

      nelegus 21 ноября 2015, 13:26

      Очень жаль. Земля ему пухом

      5
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