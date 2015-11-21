Старейший болельщик «Спартака» Фишер скончался в Копейске

Старейший болельщик "Спартака" Отто Фишер скончался в Копейске на 103-м году жизни. По информации издания "Копейский рабочий", организм пожилого человека не смог восстановиться после проведенной под общим наркозом операции на руке, за которой последовал инсульт.

Несмотря на то, что Фишер постоянно проживал в Челябинской области, время от времени он посещал домашние матчи московского "Спартака" и считался одним из талисманов команды.