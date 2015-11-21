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    Семин: «Согласен на натурализацию Месси, Роналду или Ибрагимовича»

    Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин рассказал, что отрицательно относится к натурализации игроков для национальной команды. Напомним, президент РФС Виталий Мутко недавно заявил, что один из легионеров получит российский паспорт до старта Eвро-2016.

    «К натурализации иностранных игроков в принципе я отношусь плохо. Должны свои играть. Если мы сможем натурализовать Месси, Роналду или Ибрагимовича, то я согласен, а футболисты другого уровня пользы не принесут. В российском чемпионате не вижу таких легионеров, которые бы усилили нашу национальную сборную», - считает Семин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    21.11.2015 06:53
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