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    Ширко: «Не знаю, зачем руководство «Спартака» пошло на такой шаг»

    Бывший нападающий московского "Спартака" Александр Ширко прокомментировал ситуацию, возникшую вокруг полузащитника красно-белых Романа Широкова.

    "К скандалам отношусь плохо, это мешает и команде, нервирует футболистов. Роман уже опроверг информацию о своем возможном отстранении, давайте дождемся других комментариев, чтобы стало все понятно.

    Контракт Широкова весьма странный. Не знаю, зачем руководство пошло на такой шаг. С одной стороны, он на пользу футболисту, с другой - во вред. Раньше бывало так: были бонусы за определенное количество матчей, голов, и чтобы их не выплачивать, человека отправляли в запас.

    Станет ли уход Широкова потерей для "Спартака"? Трудно сказать. В сборной Роман выступает неплохо, является одним из лидеров. В "Спартаке" пока не получается. Может, это связано с общим состоянием команды, может, нет особого желания у него. Хорошие футболисты всегда потеря, но если они не приносят пользу, опять же, не касаемо Широкова, то лучше расстаться", - отметил Ширко.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.11.2015 13:51
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 20 ноября 2015, 13:57

      Дождемся матча Спартак-Краснодар! Выйдет на поле Широков-значит "утка"! Не выйдет, значит-трансфер!

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