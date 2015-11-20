«Эвертон» отпустит Стоунса за 45 миллионов

Сразу несколько грандов следят за судьбой защитника «Эвертона» Джона Стоунса. Речь идет об интересе со стороны «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Барселоны». Известно, что мерсисайдцы готовы расстаться с 21-летним игроком сборной Англии после завершения текущего сезона за сумму не менее 45 миллионов фунтов.

Стоит отметить, что прошедшим летом Роман Абрамович предлагал за молодого футболиста 38 миллионов фунтов, но получил отказ. По данным Transfermarkt трансферная стоимость футболиста оценивается в 25 миллионов евро.