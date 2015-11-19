Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Сафонов: «Бердыев сможет помочь «Рубину» выкарабкаться из тяжелого положения»

    Футбольный агент Алексей Сафонов высказал свою точку зрения по поводу того, что наставник «Ростова» Курбан Бердыев может вернуться в «Рубин» нынешней зимой.

    «Не удивлюсь, если Бердыев вернется в «Рубин». Данный ход будет логичным. Казанский клуб стабилен с финансовой точки зрения. Команда добивалась успешных результатов при Бердыеве. Можно сказать, что он с нуля строил игру. Курбан Бекиевич выиграл с «Рубином» все, что можно в России, обыгрывал на «Камп Ноу» «Барселону». Поэтому, как к специалисту вопросов к нему нет.

    В «Рубине» выстроена хорошая система, к созданию которой в том числе приложил руку в свое время Бердыев. Лучше инфраструктура, финансовое положение более устойчивое, чем в «Ростове». Сам Бердыев никогда не скрывал, что он любит Казань. Для нынешнего «Рубина» Бердыев – это хороший вариант. Он сможет помочь клубу выкарабкаться из тяжелого положения. Когда есть родные специалисты, не уступающие по уровню иностранцам, не надо никуда гнаться. «Ростову» он уже помог. Поэтому если возникнет желание покинуть клуб, то решение будет принято цивилизованно», – отметил Сафонов

    На днях появилась информация о скором возвращении Бердыева на пост главного тренера «Рубина», который специалист возглавлял с 2001-го по 2013-й год и завоевал с ним два чемпионских титула в 2008-м и 2009-м годах.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.11.2015 17:51
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh 20 ноября 2015, 10:29

      Останется в Ростове! Зачем идти туда, откуда выгнали.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1297

      compka 19 ноября 2015, 23:25

      А что Минниханов ушел в отставку? Тогда зачем такое писать?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +628

      kanav67 19 ноября 2015, 21:56

      Он, как и все аксакалы человек гордый. Ему один раз на дверь указали, он ни за что это не простит.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6867

      Антибиотик 19 ноября 2015, 20:42

      Если у Ростова реальные финансовые проблемы, то может и уйти на лучший контракт. А так обидно будет, если Бердыев выведет команду в еврокубки и бросит.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Антибиотик 19 ноября 2015, 22:31

      Я же говорю он с собой футболистов Рубина привёл. Не думаю что он их в Ростове оставит,а сам уйдёт.А обидно будет реально((((

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 19 ноября 2015, 20:10

      Да и в рыло можно....Он людей в Ростов позвал-чё их кидать?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14

      Федя Крюгеров 19 ноября 2015, 18:36

      А по губе???

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +53

      ВАХАБИТ 19 ноября 2015, 18:35

      Оскорбили дядьку , не вернется.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +47

      майкл 19 ноября 2015, 18:27

      Надеюсь

      -2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11