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    Прядкин: «Без ПФЛ не будет и Премьер-лиги»

    Глава РФПЛ Сергей Прядкин в своей речи на отчетно-выборном собрании ПФЛ заявил о невозможности существования Премьер-лиги без третьего по значимости дивизиона в российском футболе.

    «Без ПФЛ элита нашего футбола существовать не может. Да, есть расхождение в некоторых вопросах: во временных рамках проведения соревнований, в структуре турнира. Но мы сделаем все возможное, чтобы ПФЛ, которая является кузницей наших кадров, продолжила функционировать на должном уровне», – отметил Прядкин.

    Сегодня 19-го ноября пройдут выборы нового президента ПФЛ, участниками которых станут Андрей Соколов и Валерий Кучуркин.

    Источник: «Советский спорт»

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    19.11.2015 12:37
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