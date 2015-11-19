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    Соколов: «Не хотелось бы возвращаться к теме календарного проведения чемпионатов»

    Действующий президент ПФЛ Андрей Соколов сказал, что тема календарного проведения чемпионатов страны на отчетно-выборном собрании ПФЛ подниматься не будет.

    «Сразу отмечу, что не хотелось бы обсуждать следующие темы на собрании: передача соревнований ПФЛ в МРО (Межрегиональное объединение федераций). Ответственно заявляя, что данная тема не обсуждается ни в каких кругах.

    Также не хотелось бы возвращаться к теме календарного проведения чемпионатов страны. Позиция клубов ПФЛ понятна, она отражается во мнениях руководителей лиги. Президент РФС Виталий Мутко уже неоднократно делал пояснения по данному вопросу», - сказал Соколов.

    Отметим, что 19 ноября пройдут выборы нового президента ПФЛ. В них примут участие два кандидата – Андрей Соколов и Валерий Кучуркин.

    Источник: «Советский спорт»

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    19.11.2015 11:38
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