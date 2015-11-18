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    Во время работы в «Аяксе» ван Гаал купил игрока за свои деньги

    Бывший главный тренер «Аякса», а ныне наставник «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал признался, что оплатил трансфер полузащитника Джорджа Финиди собственными деньгами.

    «Мы обанкротились и не имели средств, так что мне пришлось искать молодых игроков. Мы сами нашли Яри Литманена и заплатили за него 10 тысяч фунтов, а также приобрели Джорджа Финиди, который тогда уже был игроком сборной Нигерии. Финиди обошелся нам в три тысячи , и эти деньги заплатил я сам! Потом мы подписали Овермарса», – рассказал ван Гаал.

    Голландец напомнил и про других игроков из состава «Аякса» тех времен.

    «Вы наверняка помните такие имена, как Клюйверт, Зеедорф и Райцигер. Мы играли в очень атакующий футбол и выиграли все. Не хочу об этом долго говорить, чтобы не разозлить мистера Скоулза».

    Источник: Telegraph.co.uk

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    18.11.2015 21:46
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +22

      Igreks 19 ноября 2015, 13:22

      Здорово подметил

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      Рейтинг: +767

      Petrak86 19 ноября 2015, 06:54

      три ТЫСЯЧИ за действующего игрока сборной Нигерии!!! Просто чтоб понимать насколько выросли трансферы в цене, в тысячи раз! Представьте, что того же Муссу покупают за три тысячи фунтов! Это каких-то 300 000 не побоюсь этого слова РУБЛЕЙ! ))

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