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    Бензема может пропустить класико

    Нападающий «Реала» Карим Бензема может не сыграть в матче 12-го тура Примеры против «Барселоны».

    В понедельник команда проводила тренировку в рамках подготовки к класико, и во время этого занятия Бензема получил повреждение, которое, как сообщается, может быть рецидивом предыдущей травмы игрока. Напомним, ранее футболист пропустил значительную часть октября и начало ноября.

    Всего в нынешнем сезоне Примеры Бензема выходил на поле в шести матчах и забил шесть голов.

    Встреча "Реал" - "Барселона" состоится 21 ноября.

    Источник: Mundodeportivo

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    17.11.2015 19:30
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