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Мини-футбол. Растущий отрыв «Авроры» и рывок «Лагуны»

16 ноября 2015, 15:54

В минувшие выходные состоялись поединки 5-го тура чемпионата России по мини-футболу среди женских команд, ставшего последним перед паузой, связанной с грядущим участием женской сборной России в VI экспериментальном чемпионате мира в Гватемале. Подмосковные Котельники стали ареной очередного сражения недавних соперниц по групповому этапу женского Кубка России. В битве двух столиц выяснять отношения вновь предстояло московскому «Торпедо-МАМИ» и санкт-петербургской «Авроре».

Если кубковый поединок второй сезон кряду завершился триумфом москвичек, то уже в рамках чемпионата России более опытный коллектив с берегов Невы сполна воспользовался шансом поквитаться с набравшим неплохой ход соперником. Уже к середине первого тайма первого петербурженки установили троекратное преимущество в счете, однако в самом начале тайма второго москвичкам удалось сравнять положение. Исход дуэли предрешил четвертый мяч «Авроры» в исполнении Елизаветы Никитиной на 33-й минуте, 4:3. Сильнее клуб Эдуарда Баткина оказался и в ответном поединке, проведя в ворота «Торпедо-МАМИ» два безответных мяча усилиями Маргариты Семеновой и Эльнары Гамидовой.

Не менее яркий сценарий развития событий могли наблюдать любители женского мини-футбола и в Ялуторовске, где «Тюмень» принимала действующего чемпиона России «Лагуну-УОР» из Пензы. Правда, забитых мячей в первом матче пришлось подождать до второго тайма, который обернулся успехом для команды из Пензы. Три безответных мяча Ольковой, Черновой и Тигиной даровали важнейшую победу подопечным Михаила Крюкова. Ответная встреча команд изрядно походила на первый поединок тура в Котельниках. Преимущество к сирене на перерыв установили гости, но ликвидировать разрыв в два мяча сибирячкам все же удалось. Точное попадание Ксении Ольковой на последней минуте предрешило все, вновь установив победный счет в пользу сурской дружины – 3:2, что позволило коллективу из Пензы покинуть нижнюю часть турнирной таблицы и взлететь на вторую строчку турнирной таблицы.

Положение команд:

  1. Аврора – 22 (8 игр)
  2. Лагуна-УОР – 13 (8)
  3. Снежана-Котельники – 13 (8)
  4. Торпедо-МАМИ – 9 (8)
  5. Тюмень – 1 (8)

Источник: Бомбардир.ру
Мини-футбол
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