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    Сабитов: «Матч с Хорватией будет сложнее, чем с Португалией»

    Бывший тренер юношеской сборной России Равиль Сабитов считает, что товарищеская встреча сборных России и Хорватии получится сложнее, чем предыдущий матч против португальцев.

    «В матче с хорватами выйдет экспериментальный состав, и я считаю правильным, что Леонид Слуцкий даст игровую практику всем тем, кого он вызвал. Сейчас важно посмотреть на ближайший резерв. Мне вообще нравится подход Слуцкого к работе в сборной. Он приглашает в команду сильнейших на сегодняшний день футболистов. За примером далеко ходить не надо - Олег Кузьмин. Наставник не смотрит ни на возраст футболистов, ни на статус клубов. Он ставит тех ребят, кто стабильно играет. Именно поэтому Черышев пока не проходит у него в состав – он не выходит на поле в составе «Реала». Но получает приглашение, чтобы понимать, что на него рассчитывают.

    Теперь предстоит играть с Хорватией, а это не очень простой соперник. Думаю, матч будет для нас более сложным, чем с португальцами. Характер у хорватов совсем другой, они не играют по настроению, а всегда стремятся к победе», - сказал Сабитов.

    Источник: Eurofootball

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    16.11.2015 15:23
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