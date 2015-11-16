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    Кононов: «Надеюсь, Измайлов вернется в футбол»

    Наставник «Краснодара» Олег Кононов рассчитывает снова увидеть в составе своей команды полузащитника Марата Измайлова.

    «Надеюсь, что Измайлов вернется в футбол. Я уже говорил, что если будет такая возможность, конечно, мы будем прилагать все усилия, чтобы он вернулся именно к нам. Я лично с ним не говорил, но не исключаю, что наши руководители общаются. Во многом благодаря мастерству Широкова и Измайлова мы добились достаточно хороших результатов, заняли третье место.

    Мы не хотели с ними расставаться, но получилось так, что это произошло. У Романа был действующий контракт со «Спартаком». Марат же не смог играть в силу семейных обстоятельств», – рассказал Кононов.

    Напомним, ранее агент Измайлова Паулу Барбоза рассказал о том, что Марат самостоятельно поддерживает форму в Португалии, в надежде в январе найти клуб для продолжения карьеры.

    Источник: ТАСС

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    16.11.2015 11:55
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