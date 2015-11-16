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    Алдонин: «Переговоры с «Матч ТВ» немного затянулись»

    Бывший игрок московского ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин рассказал, что может стать комментатором на «Матч ТВ». Напомним, ранее экс-армеец уже работал на игре 1/8 финала Кубка России между ЦСКА и «Уралом».

    «Пока комментировал один матч в паре с Костей Геничем, да разок пригласили в студию экспертом. Вроде все довольны. Интерес есть – и у меня, и руководства канала. Но переговоры немножко затянулись. Когда следующий репортаж? Не знаю. Как только обо всем договоримся, буду чаще появляться в эфире», - сказал Алдонин.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.11.2015 04:18
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