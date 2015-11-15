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    Акинфеев может пропустить матч с Хорватией

    Тренер сборной России Сергей Семак сообщил, что голкипер национальной команды Игорь Акинфеев может пропустить товарищескую встречу со сборной Хорватии, которая состоится во вторник, 17 ноября.

    "Леонид Викторович сказал, что сыграют все. Да, состав будет серьезно отличаться. Может ли не сыграть Акинфеев? Да, это возможно. Восстановится ли после травмы Олег Кузьмин? Если будет нужно, то сыграет", - сказал Семак.

    Ранее сообщалось, что Акинфеев отсутствовал на сегодняшней тренировке национальной команды.

    Источник: Чемпионат.ком

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    15.11.2015 13:38
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1010

      OOOVVV. 15 ноября 2015, 17:06

      Правильное решение,надо дать шанс Лодыгину,а то итак Игорь все рекорды побил и возглавил Клуб Льва Яшина. Удачи Лодыгину.

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