Акинфеев пропустил тренировку сборной России

Сборная России провела тренировку в Краснодаре перед вылетом в Ростов-на-Дону на товарищеский матч с Хорватией, который состоится во вторник, 17 ноября.



Сообщается, что в занятии не принимал участие голкипер Игорь Акинфеев, кроме того не тренировался защитник Олег Кузьмин, получивший травму во вчерашней встрече с португальцами. Отметим, что начало тренировки пропустил форвард Артем Дзюба, однако затем он присоединился к общей группе.