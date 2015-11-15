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    Акинфеев пропустил тренировку сборной России

    Сборная России провела тренировку в Краснодаре перед вылетом в Ростов-на-Дону на товарищеский матч с Хорватией, который состоится во вторник, 17 ноября.

    Сообщается, что в занятии не принимал участие голкипер Игорь Акинфеев, кроме того не тренировался защитник Олег Кузьмин, получивший травму во вчерашней встрече с португальцами. Отметим, что начало тренировки пропустил форвард Артем Дзюба, однако затем он присоединился к общей группе.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.11.2015 12:58
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 15 ноября 2015, 13:09

      А из Краснодара в Ростов-на-Дону обязательно лететь? И это в наше "неспокойное время"? Да и с нашими изношенными авиалайнерами? Или все наши футбольные функционеры изучали географию в школе примерно также, как г-н Мутко?

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      Рейтинг: +1010

      OOOVVV. > cska-62 15 ноября 2015, 17:10

      Вечер добрый Евгений.+.Игорь может отдохнуть,надо дать шанс Лодыгину.ИМХО.

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