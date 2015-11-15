Акинфеев пропустил тренировку сборной России

А из Краснодара в Ростов-на-Дону обязательно лететь? И это в наше "неспокойное время"? Да и с нашими изношенными авиалайнерами? Или все наши футбольные функционеры изучали географию в школе примерно также, как г-н Мутко?
Сборная России провела тренировку в Краснодаре перед вылетом в Ростов-на-Дону на товарищеский матч с Хорватией, который состоится во вторник, 17 ноября.
Сообщается, что в занятии не принимал участие голкипер Игорь Акинфеев, кроме того не тренировался защитник Олег Кузьмин, получивший травму во вчерашней встрече с португальцами. Отметим, что начало тренировки пропустил форвард Артем Дзюба, однако затем он присоединился к общей группе.