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    О`Нил: «Приятно, что игроки не отказываются выходить на поле»

    Главный тренер сборной Ирландии Мартин О`Нил в преддверии ответного стыкового матча против команды Боснии и Герцеговины рассказал о кадровой ситуации в своем коллективе. Отметим, что первая встреча завершилась с ничейным счетом 1:1.

    "О`Ши и Уолтерс не сыграли в Зенице из-за дисквалификаций, но первый по причине повреждения задней мышцы бедра рискует пропустить и ответную встречу в Дублине. Лонг не играл в Боснии из-за травмы голеностопа.

    Джон Уолтерс возвращается в строй. Надеюсь, ничего плохого с ним не случится. Лонг не отказывается от помощи. У него нет игровой практики, которая очень и очень важна, но приятно, что он не отказывается выходить на поле", - заявил специалист.

    Источник: УЕФА

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    15.11.2015 08:24
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