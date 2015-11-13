Роналду: «Я высокий, все мои зубы на месте и у меня красивое тело»

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду приоткрыл некоторые подробности своей личной жизни после расставания с Ириной Шейк.

«Сейчас у меня несколько новых девушек, и мне нужно разобраться с этим. Некоторые из них знают о конкуренции. У меня все в порядке. Если говорить серьезно, то это нелегко. Я знаю, что половина женщин интересуется мной из-за моей славы. Это нормально, так происходит не только со мной. У всех известных людей есть подобные проблемы. Но я чувствую себя уверенно: я высокий, все мои зубы на месте и у меня красивое тело», – говорит Роналду.