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  • Роналду: «Я высокий, все мои зубы на месте и у меня красивое тело»

Роналду: «Я высокий, все мои зубы на месте и у меня красивое тело»

13 ноября 2015, 19:00
9

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду приоткрыл некоторые подробности своей личной жизни после расставания с Ириной Шейк.

«Сейчас у меня несколько новых девушек, и мне нужно разобраться с этим. Некоторые из них знают о конкуренции. У меня все в порядке. Если говорить серьезно, то это нелегко. Я знаю, что половина женщин интересуется мной из-за моей славы. Это нормально, так происходит не только со мной. У всех известных людей есть подобные проблемы. Но я чувствую себя уверенно: я высокий, все мои зубы на месте и у меня красивое тело», – говорит Роналду.

Источник: Goal.com
Испания. Примера Испания Реал Роналду Криштиану
Комментарии (9)
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HardPony
1447430860
Ничего нового не сказал. Играй давай,а то Месси золотые мячи скоро некуда будет складывать.
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grafff
1447431209
какой он всё-таки самолюб!!!!!!!!!!!!! на кол его
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RomarioBrazil
1447433665
А! Ну под девушками несколькими девушками он имел в виду тех загорелых парней, с которыми он предавался любви на катере!
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basare30
1447439859
Вижу здесь не мало людей, которые не плохо разбираются в футболе.Хочу посоветовать Вам начать делать ставки в букмекерской конторе Леон(Вбиваем в своём браузере фразу "БК Леон"), РЕГИСТРИРУЕМСЯ ЧТО БЫ ПОЛУЧИТЬ БОНУС: ПРИ РЕГИСТРАЦИИ УКАЗЫВАЕМ БОНУС КОД - best200 (внимание!!! бонус будет начислен в размере от 200-20000 рублей в зависимости от количества ставок , код действителен только для игроков внесших депозит)А ДАЛЬШЕ ВСЁ ЗАВИСИТ ОТ ВАШЕГО УМЕНИЯ УГАДЫВАТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ФУТБОЛЬНЫХ МАТЧЕЙ. Всем удачи!!!
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nemolod
1447440658
Было бы удивительно,если в такие молодые годы не иметь всего вышеперечисленного!
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gayane-1964
1447481889
до чего противно! ни капли скромности...ему так далеко до благородного Месси...
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sarra
1447575328
девушки любят молодых, длинноногих и политически грамотных(с)
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